ROMA Furto in gioielleria | bottino di 100mila euro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) CRONACA DI– Durante le festività natalizie, unain via Ravenna aè stata presa di mira da ladri che hanno fatto irruzione nel negozio durante la notte. Sono riusciti a penetrare all’interno, rompendo la vetrina e rubando l’intera cassaforte, che conteneva circadi gioielli preziosi. La banda sembra essere altamente organizzata, perché ha saputo agire velocemente senza lasciare tracce. Le indagini sono attualmente in corso e le autorità stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per rintracciare i colpevoli.

Un colpo da 100mila euro quello messo a segno da una banda di ladri, scappata con la cassaforte di una gioielleria, dove sono stati rubati gioielli e pietre preziose. Il furto in zona Salario - Porta Pia. È stato il proprietario di una gioielleria di via Ancona, la mattina del 26 dicembre 2023, a trovare il negozio appena visitato dai ladri. Forzate la saracinesca e ...