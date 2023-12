Roma Fanno esplodere distributore di sigarette | bottino 10mila euro

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) CRONACA DI– (Nova) – Hanno saturato di gas ilautomatico didella tabaccheria in viale Sacco e Vanzetti in zona Colli Aniene ae l’hanno fatto. E’ accaduto questa notte dove un gruppo di malviventi, sono riusciti a smembrare la struttura metallica arrivando alla cassetta di sicurezza che conteneva i soldi. Cosi’, sono scappati portando via undi circa. Sul posto sono arrivati gli agenti del distretto di polizia di San Basilio che hanno cominciato le indagini a partire dalle immagini registrate dalle telecamere in cui si intravvede un solo uomo. Si ipotizza, pero’, che ad aiutarlo ci fossero anche altre persone.