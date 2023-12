Roma | Dybala accelera per la Juventus | Mancini in gruppo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Laprosegue la marcia di avvicinamento alla partita contro la, decisiva per la corsa al quarto posto. La vittoria contro il Napoli ha risollevato il morale dei giallorossi e ricompattato il. Tanti i sorrisi a Trigoria, in particolare quello di Mourinho nel vederenuovamente incon i compagni. La Joya sta provando il tutto per tutto per rientrare almeno nella lista dei convocati per la trasferta di Torino. Lo Special One spera di poterlo schierare a partita in corso, convinto che la qualità dell’argentino possa incidere su una gara così importante per il percorso in campionato dei giallorossi. Inanche, rimasto ai box nei giorni scorsi e ora di nuovo disponibile; un recupero importante il suo vista l’emergenza in ...