Roma | due addii eccellenti a gennaio

Sirene arabe non solo per i calciatori sul mercato, ma anche per i dirigenti . La Saudi Pro League ha messo nel mirino due dirigenti della Roma :... (calciomercato)

Ha annullato pervolte la conferenza stampa di fine anno perché influenzata e ha trovato solo ... dopo aver trascorso le feste in famiglia, sarebbe invece stata avvistata su un volo Milano -. ...Per evitare che uno deileader potesse perdere, nel combinare le coppie, facemmo giocare ... Rifiutai perché quella scelta mi avrebbe portato lontano da Monica che vive a'. Altrettanto amore ...Bilancio in rosso per il Torino con il direttore di gara Federico La Penna della sezione AIA di Roma, con due sole vittorie in sei precedenti e con i due successi nelle prime due partite ...(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Brutte notizie per Maurizio Sarri e per la Lazio: gli esami clinici svolti da Luis Alberto hanno evidenziato "una lesione di basso/medio grado dell'adduttore ...