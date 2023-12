Roma | documenti fake per comprare un’auto | truffatore in manette

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), 27 dicembre 2023 – Gli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene-Serpentara hanno arrestato un cittadino italiano di 41 anni poiché gravemente indiziato del reato di possesso e fabbricazione didi identificazione falsi e lo hanno denunciato in stato di libertà per tentata truffa. I poliziotti si sono immediatamente attivati dopo aver ricevuto la denuncia di una donna che era stata contattata da un uomo, dopo aver messo in vendita la propria autovettura su alcuni siti specializzati in compra-vendita di auto. I due si erano accordati per una cifra di 8.000 euro e, a garanzia della buona riuscita della compravendita, la donna aveva chiesto in foto la copia di un documento d’identità e dell’assegno circolare. Tramite la propria banca, però, ha scoperto che l’assegno era stato emesso nel 2015 e già riscosso. A questo punto i ...

...si è presentato all'appuntamento acon un documento falso, ma ha trovato ad aspettarlo gli agenti di polizia. Un 41enne romano è così finito in manette per possesso e fabbricazione di...