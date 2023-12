Roma | caos nel supermercato | minaccia il Vigilante con un coltello | poi inizia a tagliarsi braccia e collo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La scorsa serata, un cittadino straniero, senza fissa dimora e in evidente stato di agitazione, è entrato all’interno di unin viale Castrense e hato con unl’addetto alla vigilanza. Le diverse chiamate al 112 da parte dei clienti e del personale dele l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile dinon hanno fatto desistere l’uomo che, ancora con l’arma impugnata, ha continuato ad avere comportamenti aggressivi prima nei confronti dei militari,ndo, e poi verso sé stesso, procurandosi tagli superficiali sul torace, sule sulle. Per evitare che la situazione degenerasse, uno dei Carabinieri, qualificato operatore Taser, ha fatto uso della pistola ad impulsi elettrici in ...

Gravissimo incidente nella zona di Villa Borghese a Roma : due persone trasportate in ospedale per le gravi ferite. Un Grave incidente stradale ha ... (ilcorrieredellacitta)

Intanto però ilè di nuovo alle porte. Lo sa il Campidoglio, lo sa Ama e lo sanno anche gli ... in provincia di Latina, a tendere la mano aCapitale. 'È pronto all'immediato ricevimento e .... Mentre Rimini ha deciso di indire nuove gare altri comuni importanti dal punto di vista ... sul fronte dei balneari regna il. "Le spiagge italiane offrono un altro spaccato della mancanza di ...Per la ministra del Lavoro, Marina Calderone, la stretta sul Reddito di cittadinanza non avrà gli effetti stimati dalla Banca d'Italia.Ordinanza del sindaco Gualtieri vieta raccolta e consumo per un raggio di sei chilometri dall' incendio, l'allarme di Coldiretti Lazio ROMA - Preoccupazioni ...