Roma | cadono calcinacci a Piazza Bologna | diverse auto danneggiate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, pesante crollo dida una palazzina di. Caduta dida una palazzina in zonalemobili. (ilcorrieredellacitta.com)Nella giornata di oggi, le Pattuglie del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale sono intervenute prontamente in Via dei Foscari, in zona, a seguito della segnalazione della caduta dida un edificio. L’incidente ha causato danni a dueparcheggiate nella vicinanze, ma fortunatamente non si segnalano feriti. Caduta dia ...