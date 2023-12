Roma | aggredirono 18enne per derubarlo | individuati responsabili | 2 arresti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) CRONACA DI– I carabinieri della StazioneTalenti hanno arrestato un 24enne e un 15enneno in seguito a un’ordinanza del Tribunale di. Entrambi sono sospettati di aver commesso una rapina in concorso ai danni di uncolombiano il 10 settembre 2023 presso la fermata “Ponte Mammolo”. La vittima, a bordo di un autobus Atac, è stata aggredita da due individui, di cui uno armato di una mazza di ferro. Dopo essere stato trascinato fuori dall’autobus, è stata picchiato e derubato della catenina d’argento e degli effetti personali. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno avviato indagini coordinate dalle Procure della Repubblica die del Tribunale per i Minorenni di. Grazie alle informazioni raccolte e all’analisi dei filmati delle ...