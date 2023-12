Rogo di Malagrotta | aperto un fascicolo contro ignoti per incendio doloso

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per Incendio doloso in relazione al rogo avvenuto domenica nell'impianto di smaltimento dei ... (tg24.sky)

Per l'incendio della discarica dia Roma del 24 dicembre, il procuratore aggiunto Giovanni Conzo ha aperto un fascicolo, contro ignoti, con l'ipotesi di reati di incendio doloso. La procura, ricevuta la prima informativa ...La polizia ha sequestrato Tmb 1 di, l'impianto per lo smaltimento dei rifiuti di Roma e provincia travolto daldivampato la sera del 24 dicembre. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco che, coordinati dai pm di Roma ...Sequestrato anche il TMB1, l'impianto di Malagrotta per lo smaltimento dei rifiuti devastato dall'incendio. A mettere i sigilli la polizia. Cerroni: "Danni a unico impianto superstite, ora risposte" ...Da Manlio Cerroni, 97enne avvocato di Pisoniano e imprenditore del settore rifiuti nel Lazio e in Italia, riceviamo e pubblichiamo: “A distanza di soli 18 mesi dal gigantesco rogo che il 15 giugno 202 ...