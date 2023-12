Risponderemo Israele minacciato dai pasdaran che scrivono all' Onu

Tre condizioni per la pace : distruggere Hamas, smilitarizzare Gaza e deradicalizzare l'intera società palestinese. Sono questi i tre prerequisiti per la pace diindicati dal premier israeliano Benjamin Netanyahu in un op - ed pubblicato sul Wall Street Journal (Wsj). Nessun riferimento ai molti ostaggi ancora a Gaza. "Una volta che Hamas sarà ...... ha dichiarato ieri Yahya Sinwar nel primo messaggio pubblico del leader del movimento islamista dopo i massacri del 7 ottobre in. Minacce dall'Iran allo Stato ebraico dopo l'uccisione in ...L'ambasciatore di Teheran alle Nazioni Unite ha dichiarato in una missiva inviata al segretario generale Guteress che la Repubblica islamica intende reagire alla morte del generale dei Pasdaran in Sir ...Il conflitto tra Israele e Hamas continua a infiammare il Medio Oriente. Gli attacchi aerei di Israele nel sud del Libano e la tensione tra Iran e Israele dopo l'uccisione a Damasco del generale Sayye ...