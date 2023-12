Risparmio gestito | patrimonio cresce grazie a effetto rally mercati

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il settore deled amministrato ha performato meglio in chiusura d’anno,alavviato daiazionari a novembre, sulla scia della promessa di un ridimensionamento dei tassi di interesse da parte della Fed e della BCE il prossimo anno. Un promessa che si è tradotta in un aumento generalizzato dei corsi azionari ed obbligazionari, che si è riversata sui patrimoni gestiti dai fondi. Di riflesso anche la raccolta è risultata meno penalizzata. E’ quanto emerge dai dati provvisori raccolti nell’ultimo rapporto mensile dall’Ufficio Studi di Assogestioni, la società che rappresenta il settore della gestione dele quindi Sgr, società di investimento, banche, assicurazioni e tutti gli intermediari del settore. L’andamento del ...

A fine novembre, il patrimonio del mercato italiano delammontava a 2.255 mld euro, in aumento di circa 60 mld euro rispetto al mese precedente. A evidenziarlo sono i dati provvisori dello scorso mese raccolti dall'Ufficio Studi di ...A fine novembre 2023, il patrimonio del mercato italiano delammontava a 2.255 miliardi di euro , in aumento di circa 60 miliardi di euro rispetto al mese precedente. Lo comunica Assogestioni nella consueta mappa mensile, con l'Ufficio Studi ...(Teleborsa) - A fine novembre 2023, il patrimonio del mercato italiano del risparmio gestito ammontava a 2.255 miliardi di euro, in aumento di circa 60 miliardi di euro rispetto al mese precedente. Lo ...Revolut offre un servizio di digital banking con scambio valutario in 30 valute e funzioni avanzate per la gestione delle finanze personali.