Rischiatutto torna per omaggiare i 70 anni della Rai Ecco il cast

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) I loghi Rai per i 70In occasione del 70°versario dall’inizio delle trasmissioni Rai, mercoledì 3 gennaio tornerà in onda in una serata speciale uno dei programmi storicitv di Stato:, celebre quiz condotto negli‘70 da Mike Bongiorno. Sarà70, su Rai 1 in prima serata con la conduzione di Carlo Conti. Il formatfedele all’originale, con qualche “ritocco” alla scenografia, a cominciare dalla cabine, che da bianche e rosse diventano bianche e nere. A giocare non saranno tre concorrenti, come accadeva in ogni puntata con Bongiorno, ma tre coppie di personaggi noti: Mara Venier e Alberto Matano, Loretta Goggi e Luca Argentero, Piero Chiambretti e Nino Frassica. Prenderanno parte allo speciale, inoltre, “due ...