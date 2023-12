Riceve una bolletta da più di 15mila euro | ha un malore e muore

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Non ce l'ha fatta l'anziana colpita da undopo aver visto unadell'acqua da capogiro, di ben 15.339, ricevuta per errore. Caterina Giovinazzo, 88 anni, è morta la vigilia di Natale. Era ricoverata nel reparto di rianimazione in ospedale a Sanremo da novembre, dopo che la...

"Sono tre mesi che cerco casa per provare ad avvicinarmi al lavoro - dice alla Gazzetta di Modena che ha raccolto la sua denuncia - ma non ho ancora ... (247.libero)

Il Paradiso delle Signore , attualmente in pausa per le festività natalizie, tornerà sul piccolo schermo con nuovi episodi il 2 gennaio . Nel corso ... (anticipazionitv)

Ma dato che ogni anno nein media altri 350, progetta da tempo di spostarsi insede più grande. Nel 2021 è stato scelto l'edificio del paese dove si trasferirà, con l'approvazione del ...... Cruz Pianifica l'Assassinio della Baronessa Elisa annuncia la sua partenza, ma durante... Manuelda Jana il rifiuto di un eventuale relazione con lei, e più tardi Alonso gli chiederà di ...Ecco i loro nomi e i motivi per i quali sono stati premiati. Anna Occhiolini del Dai karate Club per i risultati sportivi conseguiti a Merida in Messico lo scorso 22 Settembre 2023 arrivando a salire ...CAMPOROSSO. Una donna di 88 anni, Caterina Giovinazzo, ricoverata in ospedale dopo aver ricevuto una bolletta dell'acqua da capogiro (15.339 euro) per un errore, poi ammesso dalla stessa società che ...