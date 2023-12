Renato Sanches e Spinazzola rischiano il taglio | la Roma ci pensa

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Leonardonon possono essere contenti di come hanno vissuto questa metà di stagione alla. Poche soddisfazioni, tanti problemi - chi in campo, chi in infermeria - e la ...

Renato Sanches non è neanche in panchina per il big match di questa sera che vedrà la Roma sfidare il Napoli all’Olimpico. Secondo quanto riferito ... (sportface)

Leonardo Spinazzola enon possono essere contenti di come hanno vissuto questa metà di stagione alla Roma. Poche soddisfazioni, tanti problemi - chi in campo, chi in infermeria - e la delusione dei tifosi. ...Da segnalare anche il rientro didopo il forfait con il Napoli, assente, invece, Mancini . Seduta di allenamento che ha reso particolarmente felice lo Special One che sui suoi profili ...Il prestito del portoghese dal Psg potrebbe essere interrotto, mentre ci sono club sauditi interessati al terzino in scadenza: tutti i dettagli ...L'argentino è tornato in campo a Trigoria dopo la lesione rimediata contro la Fiorentina lo scorso 10 dicembre e si è allenato in parte insieme ai suoi compagni: una sua convocazione contro i biancone ...