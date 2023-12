Reggio | maltrattamenti alla compagna e schiaffi alla figlia di 10 mesi | divieto di avvicinamento per un 28enne

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 27 dicembre 2023); ingiurie, botte e minaccedonna per anni costringendola a vivere in un clima di terrore. Violenze avvenute anche in presenza dellaminore, una bimba di 10, che in un episodio sarebbe stata schiaffeggiata. I Carabinieri della Stazione di Cataforio aCalabria hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale deldi, emessa dal Gip del Tribunale diCalabria a carico di un. All’uomo è stato imposto la misura dell’allontanamento dcasa familiare e deldi...