Regali di Natale | un italiano su quattro lo ha già riciclato rimettendolo in vendita on line

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’Italia è un paese fondato sul riciclo. Unsu(ovvero il 25%) che ha ricevutodista già riciclando quelli indesiderati, destinandoli a parenti e amici ma soprattutto rivendendoli sul web, con un aumento record del 61% rispetto allo scorso anno. Lo rivela un’analisi Coldiretti/Ixe, precisando il trend positivo dell’economia circolare del dono. I doni meno riciclati sono quelli enogastronomici, come i classici cesti natalizi, mentre fioccano gli indumenti sgraditi. Secondo la ricerca, chi non usa internet per il riciclo il 70% lo dona a parenti e amici, mentre il 16% lo restituisce al negozio cambiandolo o chiedendo un buono. E se le donne sono più generose nel donare a parenti e amici (78% contro il 62% dei maschi), a far circolare i doni in famiglia sono soprattutto gli abitanti delle ...