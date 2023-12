Redditi parlamentari | Giuseppe Conte è “il più povero” tra i leader | per il 2022 ha dichiarato 24 mila euro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Dopo Renzi, Meloni e Salvini arriva anche la dichiarazione deidi. Come a ogni fine dell’anno, senatori e deputati devono infatti presentare, per legge, le proprie dichiarazioni. Mentre Matteo Renzi aveva segnato il record di Paparone del Parlamento (con un reddito complessivo relativo aldi 3 milioni e 217), per il presidente del Movimento 5 stelle, alla prima legislatura alla Camera dei deputati, va il titolo di “più” tra iitaliani. Nella dichiarazione deidel 2023 di, infatti, risulta un reddito lordo di 24.359. Per quanto riguarda la situazione patrimoniale dichiara di possedere una casa a Roma e una ...

Le dichiarazioni sul sito di Camera e Senato Come ogni anno sul sito di Camera e Senato pubblicate le dichiarazioni deidi, leader di partito ed esponenti del governo. Matteo Renzi è il senatore più ricco con una dichiarazione di 3 milioni e 217 mila euro, battuto il senatore a vita Renzo Piano con ...