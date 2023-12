Redditi dei parlamentari | Conte è il leader più «povero»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Giuseppeè ilpolitico italiano con il reddito più basso. Giusto alla vigilia di Natale il presidente del Movimento 5 Stelle ha depositato alla Camera la sua dichiarazione deidel 2023, dalla quale risulta un reddito lordo di 24.359 euro. Il documento evidenzia un dato curioso: poichéè stato proclamato eletto in Parlamento il 13 ottobre 2022, la somma che emerge dalla dichiarazione depositata è pari ai due mesi e mezzo di stipendio da parlamentare. Significa che in tutti i mesi precedenti l’ex premier non ha percepito un euro, quantomeno come compenso, dal Movimento. Non è da escludere, invece, che gli siano stati versati dei rimborsi spese per la sua attività politica che tuttavia non devono essere indicati nella dichiarazione dei. Inoltre per via del gioco delle ...