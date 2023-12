Record di rimborsi fiscali nel 2023 | Superati i 22 | 4 miliardi di euro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Milano - Ilsi chiude con un risultato straordinario dal punto di vista fiscale, con la somma deierogati dal fisco a famiglie e imprese che supera i 22,4di. L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che questa cifra rappresenta un incremento di 2,5rispetto all'anno precedente, segnando così il miglior risultato di sempre. Nel 2022, infatti, iammontavano a 19,9, registrando un aumento del 12%. Un altro dato dariguarda il numero di pagamenti effettuati direttamente dall'Agenzia per rimborsare i contribuenti, che ha superato la soglia di 3,4 milioni. Questo valore rappresenta un incremento di 55.000 pagamenti rispetto all'anno precedente, attestandosi ad un livello mai raggiunto in passato. ...

