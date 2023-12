Record di debutto per ‘Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo’ su Disney+

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La serie die gli dei dell’Olimpo‘, basata sui romanzi fantasy di Rick Riordan, ha stabilito un nuovocon oltre 13 milioni di visualizzazioni globali nei suoi primi sei giorni di disponibilità. Questo la rende la miglior produzione didi tutti i tempi per la Disney Branded Television. Per mettere in contesto tale successo, anche confrontando le visualizzazioni rispetto ad altre produzioni popolari sulla stessa piattaforma, la serie “Ahsoka” ha raggiunto 14 milioni di visualizzazioni, mentre la seconda stagione di “Loki” ne ha guadagnate 10.9 milioni in soli tre giorni. Ma che cosa rendee gli deicosì speciale da attirare un così vasto pubblico in così poco ...