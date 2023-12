Reacher ha sbaragliato ogni altra serie questo Natale Ecco perché

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Oggi più che mai, sul finire dell'età dell'oro della TV, il tubo catodico va affrontato un po' come la piramide alimentare. Ognuno la interpreta un po' come vuole e chi sono io per dirvi se e quanto cibo spazzatura mangiare? Abuon conto, nessuna dieta può dirsi veramente equilibrata senza un po' di contenuti graditi ai papà e non importa che tu sia o meno un maschio con prole. Le opere digenere possono assumere forme diverse, ma qualunque sia il mezzo di comunicazione che le offre, possono ricordare la TV via cavo di una volta. Abbondano di azione senza troppi fronzoli, anche nel caso dei legal thriller, senza contare i protagonisti maschili che spaccano e/o cercano vendetta. Ancora meglio se si tratta di un film biografico, o magari di qualcosa che prenda le mosse da precedenti storici. Il mio collega Vince Mancini ha già illustrato ...