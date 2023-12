Ravezzani | «Zhang | con l’Inter debito mostruoso Un obbligo»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Fabioinsiste sulla situazione economico-societaria sia del Milan, che soprattutto del. Nel dettaglio, ilaccumulato da Steven– Su Twitter, Fabionon ha dubbi sul futuro sia del Milan che del: “Non stimo chi dissimula per non raccontare la verità su Milan e Inter. Il Fondo Redbird non fa beneficenza, né investimenti per passione. Vuole guadagnare presto. Quindi stipendi bassi e mercato indispensabile.ha accumulato une dovrà vendere. Tutto qui“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...

E' pessimista Fabiosul futuro societario dell'Inter. Il direttore di TeleLombardia scrive su twitter Tante le ...ha preso un pacco mostruoso da Moratti via Tohir. L'ha fatto quando ...Il direttore Fabioanche su twitter ha chiarito la vicenda di ieri sera, scrivendo: "... non era bodyshaming", oppure: "Lo stesso chiamava spesso "mangia - riso"attribuendo la ...Ravezzani: «Zhang ha accumulato un debito mostruoso e dovrà vendere l’Inter». Il commento del giornalista Su Twitter, Fabio Ravezzani ha parlato così delle situazioni societarie delle rivali della Juv ..."Non stimo chi dissimula per non raccontare la verità su Milan e Inter. Il Fondo Redbird non fa beneficenza, né investimenti per passione. Vuole guadagnare presto. Quindi ...