Ratzinger | l' ex segretario padre Georg in Italia a un anno dalla morte

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Città del Vaticano, 27 dic. - (Adnkronos) - Mons.Ganswein, giàparticolare di Benedetto XVI ed ex prefetto della Casa Pontificia che su decisione del Papa ha dovuto lasciare il Vaticano e fare ritorno nella diocesi natale di Friburgo senza incarichi pastorali specifici, tornerà inper il primo anniversariodel Pontefice emerito, scomparso lo scorso 31 dicembre.con tutta probabilità sarà a Roma a pregare sulla tomba di; per la festa dell'Epifania, è atteso a Bergamo nella parrocchia del Sacro Cuore su invito del parroco, don Daniel Boscaglia. “Conosco- ha raccontato all'Adnkronos il sacerdote - per la mia tesi in diritto canonico el 2017 avendo ...

