Rapina supermercato al Vomero a Natale | arrestato

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)in, bloccato dalla Polizia di Stato dopo una colluttazione con i dipendenti Nel pomeriggio del giorno di, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un esercizio commerciale di via Sergio Abate, per la segnalazione di persone in lite. Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno accertato che un uomo, poco prima, era entrato nele, dopo aver asportato diversi prodotti alimentari dagli scaffali mettendoli all’interno di uno zaino, aveva oltrepassato le barriere delle casse senza pagare, facendole allarmare; pertanto, alcuni dipendenti, lo avevano raggiunto invitandolo a restituire la refurtiva. Ne è nata una colluttazione, durante la quale ...

Una rapina in supermercato , nel giorno di Natale , è finita in rissa tra il malvivente e alcuni dipendenti intervenuti per fermarlo. I fatti ieri ... (teleclubitalia)

.... Il 45enne napoletano con precedenti di polizia, attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per furto aggravato, è stato tratto in arresto per......della Repubblica di Parma un 20enne per il reato diimpropria. L'episodio risale a qualche giorno fa quando si è presentato presso la Caserma di Parma Centro il direttore di un...La "banda della spaccata" non si è fermata nemmeno a Natale, con l'obiettivo di mettere le mani sugli ultimi incassi prima della chiusura delle feste: è entrata in ...Il 45enne ha colpito con calci e pugni alcune delle persone intervenute fino all’arrivo dei poliziotti che lo hanno bloccato ...