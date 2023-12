Rapina ad Eboli in un supermercato

Un recente episodio diha scosso la tranquillità di, in particolare nella zona di via Unione Sovietica. Due individui, mascherati e armati, hanno effettuato unain un supermercato locale. Sfruttando l'...Due rapinatori hanno fatto irruzione in un supermercato di via Unione Sovietica, nei pressi di piazza della Repubblica, a. Armati di pistola e con il volto coperto da mascherine si sono fatti ...Battipaglia, arrestati due spacciatori di hashish e cocaina. Sono stati trovati in possesso di grammi 448,57 di hashish ...È di ben 40mila euro il bottino di una rapina a mano armata messa a segno presso un supermercato in via Unione Sovietica ad Eboli ...