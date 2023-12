Rame | è l’ora dello stop Fibra ottica per abilitare la transizione digitale

Leggi su formiche

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’Unione europea ha posto un obiettivo sfidante sul fronte della connettività per tutti gli Stati membri: con il piano Digital Compass, entro il 2030 tutte le abitazioni europee dovranno essere coperte da una rete in grado di raggiungere la velocità di connessione di 1 Gigabit al secondo. Per il conseguimento della piena digitalizzazione del continente, tuttavia, non basta che l’infrastruttura venga realizzata, ma serve che sia anche utilizzata dagli utenti. Se osserviamo i dati sull’adozione di reti FTTH/P – le reti realizzate innell’intera tratta, dalla centrale agli edifici – raccolti da Idate per conto di FTTH Council (l’associazione che promuove la diffusione della connettività inin Europa), è evidente come l’Ue da questo punto di vista proceda a due velocità. Da un lato Paesi come ...