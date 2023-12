Ralf Schumacher sul fratello Michael | “Niente è più come prima La vita a volte è

A dieci anni dall’incidente sciistico che ha segnato in modo indelebile la vita di Michael Schumacher , suo fratello Ralf apre il cuore, esprimendo ... (ilfattoquotidiano)

"Mi manca Michael". Parla Ralf Schumacher 10 anni dopo l'incidente del fratello

Ralf Schumacher ha Parlato del tragico incidente di Michael in un'intervista alla Bild: "La vita a volte è ingiusta, da allora niente è più come ... (ilgiornale)