Ralf Schumacher | «Mi manca Michael | è stato il mio allenatore e mentore Ci allenavamo con i sorpassi»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Due giorni dopo il decimo anniversario dell’incidente dinella località alpina di Meribel, suo fratello minore ed ex pilota di F1,, ha rilasciato un’intervista alla Bild. Ralph riflette anche sull’incidente e ricorda con nostalgia gli insegnamenti del fratello. «Quell’evento ha cambiato la nostra famiglia. Posso dire che il suo incidente è stata un’esperienza molto brutta e drastica anche per me. Ma non solo per me, ad esempio anche per i figli di. Mick, come tutti sappiamo, era lì (a sciare con suo padre) quando era un appena un adolescente. Purtroppo la vita non è sempre giusta e anche qui c’è stata molta sfortuna».diventato un pilota grazia agli insegnamenti di. I loro genitori lavoravano in una pista di kart ...