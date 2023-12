Rakuten TV | scopri le novità di Gennaio!

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)TV dà il via al 2024 con una solida offerta di titoli cinematografici. Tra i film più attesi disponibili a gennaio spiccano Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e The Palace di Roman Polanski, oltre a una varietà di film per la famiglia come Trolls 3 e Viaggio a Betlemme. La piattaforma offre anche una selezione di titoli per gli amanti del brivido. Con un così ampio ventaglio di scelte,TV si posiziona come una risorsa indispensabile per gli appassionati di cinema. LediTV a Gennaio 2024 Il mese di gennaio 2024 sarà contrassegnato dall’arrivo del grande cinema suTV. Al bagaglio di titoli già presente si aggiungeranno freschissimedi sala e amati blockbuster. L’ampia varietà garantirà un’offerta per ognuno di voi, compresa la ...