Raffa | la serie tv su Raffaella Carrà è ora su Disney+

Giuseppe Raffaele ha rinunciato ad allenare il Potenza calcio ( Serie C, girone C). La notizia è stata resa noto poco fa dall'ufficio stampa della ... (247.libero)

DAL 22 DICEMBRE AL 7 GENNAIO A MILANO UNA DISCOTECA IN MINIATURA CELEBRA IL debutto della DOCU serie ORIGINALE SU DISNEY+ Per celebrare il debutto ... (361magazine)

... Lucio Battisti I due titoli che ricorderemo, da recuperare assolutamente, sono "" di ... La musica romanticizzata di Daisy Jones e The Idol Dalla non fiction alla fiction, dueTV quest'anno ...Uscita quest'estate al cinema in forma di lunghissimo docufilm, ora ladocumentario, diretta da Daniele Luchetti , arriva finalmente in streaming su Disney+ dal 27 dicembre . Tre episodi che vogliono ripercorrere l'itinerario professionale ma soprattutto il ...Raffa. Nella docuserie è omaggiata la carriera di Raffella Carrà, icona dello spettacolo da sempre impegnata per il sociale.La serie tv su Raffaella Carrà, dal titolo "Raffa", regia di Daniele Luchetti, è ora disponibile sulla piattaforma streaming Disney+.