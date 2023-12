Quando si svolge la Liegi-Bastogne-Liegi nel 2024 | data esatta | programma | orario

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Laè la corsa che chiude la primavera intensa di classiche: sarà la quarta Monumento dopo la Milano-Sanremo, il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix. Una corsa dura, senza respiro e sempre molto spettacolare e selettiva. Le ultime due edizioni sono andate appannaggio di Remco Evenepoel che in entrambi i casi è riuscito a staccare gli avversari e arrivare da solo sul traguardo finale. Una superiorità evidente mostrata dal belga nelle Ardenne, su un percorso che si addice alle sue caratteristiche di grande passista. Corsa che è stata vinta anche dai due sloveni: Tadej Pogacar nel 2021 e Primoz Roglic nel 2020. Pogacar dovrà esorcizzare i fantasmi del 2022,fu costretto a ritirarsi per una caduta che gli ha causato una frattura del polso. Questo il ...

In attesa della ripartenza della Coppa del Mondo ad inizio gennaio in quel di Oberhof, si avvicina il consueto appuntamento post-natalizio con il ... (oasport)

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova stagione di ciclismo su strada e la curiosità di vedere cosa succederà nel nuovo anno cresce via via ... (oasport)

Manca ormai sempre meno alla nuova stagione di ciclismo e, come ogni anno, c’è grande attesa per vedere i corridori lottare tra loro nelle varie ... (oasport)

Un edificio cadeè un obiettivo nemico, un edificio caderappresenta un pericolo per ... " Questa guerra ha obiettivi necessari e non facili da raggiungere, siin un territorio ...- Ansa Dall'1 al 6 agosto sia Lisbona la Giornata Mondiale della Gioventù con papa ... Prima i proiettili hanno raggiunto Nahida:Samar ha cercato di soccorrerla, è stata ferita a morte. -...Nei prossimi giorni, il clima italiano sarà influenzato da una perturbazione atlantica causata da un ciclone. Secondo le previsioni di Sottocorona, è previsto un aumento delle piogge diffuse e delle n ...Un dito alla bocca per zittire le critiche, un gesto polemico che aveva fatto sognare i tifosi: la svolta attesa, il ritorno di un Rafael Leao decisivo e trascinatore come nella stagione dello scudett ...