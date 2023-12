Quando si svolge il Giro di Lombardia nel 2024 | data esatta | programma | orario

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Siamo ormai agli sgoccioli del 2023 ed il ciclismo si sta già proiettando verso la prossima, nuova stagione. Tanti gli appuntamenti che nelinfiammeranno i cuori di tutti gli appassionati delle due ruote, tra questi ildi, una delle Classiche Monumento più imprevedibile nel corso degli anni. Seppur non si può dire lo stesso nelle ultime annate. Merito di Tadej Pogacar, che ad ottobre ha firmato la sua personalissima tripletta nella ‘Classica delle Foglie Morte’, attaccando prima sul Passo di Ganda ma facendo davvero la differenza nella discesa successiva, arrivando così a braccia alzate su un ottimo Andrea Bagioli, capace di avere la meglio su Primoz Roglic in uno sprint ristretto. Per l’edizione numero 118 bisognerà attendere fino al prossimo 12 ottobre: al momento non si hanno ancora informazioni sul percorso che ...