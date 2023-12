Quando si svolge il Giro delle Fiandre nel 2024 | data esatta | programma | orario

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova stagione di ciclismo su strada e la curiosità di vedere cosa succederà nel nuovo anno cresce via via sempre più. Anche nelil calendario sarà ricchissimo di gare e comprenderà ovviamente tutti gli eventi più importanti come per esempio i tre Grandi Giri (d’Italia, Tour de France e Vuelta a España) e le classiche monumento, oltre che alle gare dei Giochi Olimpicidi Parigi. Parlando di classiche monumento, unapiù attese è sicuramente il, che quest’anno sirà domenica 31 marzo con partenza alle ore 9:00. Ricordiamo che il campione in carica di questa corsa è lo sloveno Tadej Pogacar, bravissimo nella passata stagione a imporsi davanti all’olandese Mathieu van ...