Quando parte Paris oggi nella seconda prova a Bormio | orario esatto | n di pettorale | guida tv

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Dominikha avuto in dote ilnumero 9 in vista dellacronometrata della discesa libera maschile divalida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Dopo il settimo postoprima cronometrata disputata a Santo Stefano, il fuoriclasse altoatesino avrà a disposizione l’ultima occasione per migliorare il feeling con l’amata pista Stelvio, dove in carriera è riuscito a vincere per ben sette volte (sei in discesa e una in superG). LA DIRETTA LIVE DELLADELLA DISCESA DIDALLE 10.30 L’Italiano tornerà sulla neve dopo il settimo posto della prima cronometrata e punterà ad affinare alcuni passaggi in vista della gara di giovedì, dove proverà a ...