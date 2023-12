Quando è previsto il pagamento Naspi a Gennaio 2024? Consulta le DATE

...dal contratto a tempo determinato è dovuto il preavviso Il preavviso non è mai dovutoil ... Nel caso del contratto di lavoro a tempo determinato il periodo di preavviso non èin quanto ......una previa pronuncia del giudice o che gli attribuiscono delle sanzioni senza che ciò sia... in presenza di vizi di convocazione (ad esempioun condomino non viene convocato ol'...Tra le misure in scadenza c’è il bonus occhiali: ecco cosa sapere e come fare per non perderlo.Dati preoccupanti anche per il consumo di alcolici e per la sedentarietà. Così crescono i casi di diversi tipi di cancro. Cattive abitudini diffuse anche fra le ragazze ...