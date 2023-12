Quali sono le priorità dell' Ucraina Il piano di Zelensky

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) «Larimane la stessa: rafforzare il nostro Paese, difendere il nostro popolo e sostenere le nostre posizioni in tutte le aree». È quanto scrive Volodymyrin un post su X con cui, pubblicando foto di militari ucraini in azione, ringrazia «tutti i guerrieri ucraini, ognuno che lavora e aiuta, per le cose rimarchevoli che hanno fatto e continuano a fare per l'». A seguito'attacco'aeronauticae forze armate ucraine contro la nave da guerra russa «Novocherkask» nel porto di Feodosia, 33 marinaistati dichiarati dispersi, altre 23 personerimaste ferite, mentre si conta un morto accertato. Questo il bilancio fornito fino ad adesso dai media russi.