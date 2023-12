“Pupazzoide ventriloquo” | di scena teatro e cabaret

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Amministrazione comunale di Montemiletto è lieta di invitarvi allo spettacolo diche andrà innella Sala Impero di Montemiletto.il nome dello spettacolo ad ingresso gratuito: Magia, ventriloquia, illusionismo, stupore, sono gli ingredienti per uno spettacolo magico e divertente per la famiglia che unirà, trasferendo ai pupazzi diversi caratteri e formando una compagnia pupazza. Il 28 dicembre Vi aspettiamo per un spettacolo che farà divertire non solo i bambini ma anche gli adulti. Non mancate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.