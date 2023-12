Psr | lotta alla peste suina africana | bando regionale da 8 | 3 milioni di euro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Con decreto dirigenziale del 21 dicembre la Regione Campania ha approvato ildella tipologia d’intervento 5.1.1 “Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extra aziendale” – azione C “Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in contatto con il virus della” del Psr (periodo transitorio). La dotazione finanziaria delammonta a8,3di. Le domande di sostegno potranno essere presentate a partire dal 10 gennaio 2024 ed entro il termine ultimo del 29 febbraio 2024 alle ore 16.00. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Nel corso degli anni, gran parte del denaro destinato allacontro Israele è arrivato dall'...sondaggio di opinione condotto dal Centro palestinese per la politica e la ricerca sui sondaggi (), ......22 novembre e il 2 dicembre dal Centro palestinese per la politica e la ricerca sui sondaggi (), ... I sostenitori di Hamas sono ancora in minoranza, ma il 70% degli intervistati ritiene che la...Dal Psr Calabria 12 milioni per nuovi impianti frutticoli. È stato pubblicato, sul portale istituzionale www.calabriapsr.it, l’avviso – relativo all’annualità 2023 – per la presentazione delle domande ...Con decreto dirigenziale n. 944 del 21 dicembre 2023 la Regione Campania ha approvato il bando della tipologia d’intervento 5.1.1 “Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli ...