PSG | la dirigenza studia il colpo dall'Ecuador

Ecco che larossonera sta spingendo sempre di più per anticipare a gennaio il ritorno di ... Negli ultimi giorni è stato anche proposto Thilo Kehrer , exoggi in forza al West Ham. E si ...L'ultima defezione legata a Tomori ha costretto laad accelerare le operazioni per il ... alle candidature di Lenglet e Kehrer si è aggiunta quella di Mukiele delma non sono escluse ...Continua la crisi del Milan di Pioli, falcidiato dagli infortuni. Lo stop del calciatore costringe la dirigenza ad intervenire sul mercato.Il Milan è alla ricerca disperata di rinforzi per la difesa dopo l'infortunio di Tomori. L'ultima idea arriva dal Psg: in prestito si può ...