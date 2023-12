Pronto soccorso chiuso | corsa in altro ospedale ma neonata muore

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa sua bimba di tre mesi respirava a fatica e così il papà chiama il 118 per portarla in. Una volta in strada, in attesa dell’ambulanza, un giovane chef, vista la gravità e la preoccupazione del padre, decide di accompagnarlo con la sua auto inma quando arrivano a Boscotrecase (Napoli) si rendono conto che la struttura, da tre anni, è priva del. Vengono, così, dirottati in un, a Castellammare di Stabia. Ma quando arrivano per la bimba è troppo tardi. Tutto ciò, riporta il quotidiano Il Mattino, è successo il 23 dicembre scorso. Sarà ora una inchiesta della Procura di Torre Annunziata a far luce su quello che è successo. La bimba era affetta da bronchiolite: si dovrà, dunque, stabilire, se doveva essere ...