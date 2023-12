Promettevano un lavoro nel mondo della pubblicità e poi costringevano alla prostituzione | tre arresti a Brescia

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Prima le adescavano con la promessa di lavorare nel, poi lea prostituirsi. Tre uomini di 26, 27 e 41 anni – i primi due originariNigeria e il terzoSierra Leone, sono stati arrestati con l’accusa di sfruttamentoe violenza sessuale. L’operazione risalemattina del 24 dicembre e l’inchiesta è iniziata ad agosto scorso dopo che i carabinieri, insieme al 118, sono intervenuti a Bovezzo in soccorso di una donna che era stata vittima di stupro. Le indagini sono partie grazie ai raccontidonna e l’analisi delle conversazioni tra lei e i tre uomini oggi arrestati. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati telefoni cellulari, computer e ...

