Proiezioni a Lungo Termine | Analisi dei Modelli Meteorologici

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Roma - Lemeteorologiche ci accompagnano dalle festività natalizie alla prima settimana di gennaio 2024, evidenziando un'interessante tendenza a un'atmosfera stabile e un clima inusitatamente mite per il periodo. L'anticiclone persiste, offrendo cieli chiari e temperature gradevoli. La circolazione dei venti di foehn contribuisce a generare suggestive nubi iridescenti nel Nord Italia, un fenomeno che potrebbe anche essere attribuito a rare nubi stratosferiche polari, insolite per la nostra penisola. Nel corso dell'anno nuovo, sembra delinearsi un aumento della dinamicità atmosferica, con l'arrivo di perturbazioni che potrebbero interessare il Mediterraneo. Nel frattempo, nell'alta atmosfera, si registrano manovre per un evento di riscaldamento, sebbene ancora incerto nei dettagli. Tendenza per Mercoledì, 03 Gennaio 2024: Settore Nord-Ovest: Nubi sparse con ...