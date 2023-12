Progetto Pics | si illumina la “Città medievale” Mastella | “Benevento cresce”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNuova luce per le mura longobarde che circondano ancora buona parte dellaantica del capoluogo sannita. Ha preso vita stasera l’affascinante“La” che, al fine di valorizzare il patrimonio storico-artistico di, che riguarda proprio una nuova fonte dizione per le imponenti costruzioni. Il sindaco Clementee il vice sindaco Francesco De Pierro hanno tagliato il nastro dei nuovi impianti nei pressi di Ponte Tibaldi in via Torre della Catena a pochi passi dal Teatro Romano, da una parte e dei ruderi dell’Anfiteatro romano dall’altra. Ilprevede un nuovo sistema d’illuminotecnica artistica per le Mura Longobarde, simbolo di quell’apogeo che la ...

Il sindaco Clemente Mastella ha presenziato, in via Torre della Catena, alla cerimonia d'inaugurazione del'La Città medievale'. "Il programmacontinua ad apire lo scrigno per mostrare le realizzazioni di pregevole valore che arricchiscono e valorizzano il patrimonio storico - artistico ...Il sindaco Clemente Mastella reitera l'invito per ilche riguarda l'illuminazione dell'antica cinta muraria di Benevento. Un intervento di valorizzazione del percorso storico - ...Il sindaco Clemente Mastella ha presenziato, in via Torre della Catena, alla cerimonia d’inaugurazione del progetto Pics ‘La Città medievale’. “Il programma Pics continua ad apire lo scrigno per mostr ...Si accendono le luci sulle mura longobarde di Benevento. Inaugurata questa sera la ‘Città medievale’, altro progetto rientrante nel Programma Integrato Città Sostenibile. E ancora una volta protagonis ...