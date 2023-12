Probabile suicidio | stop a treni Circumvesuviana nel Napoletano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCircolazione interrotta sulla linea dellaNapoli – Ottaviano – Sarno tra le stazioni di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno a causa di un– ma sono in corso accertamenti da parte degli agenti del commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano – nei pressi del passaggio a livello denominato Casilli. Personale sanitario accorso sul posto ha accertato il decesso dell’uomo sulla cui identità sono in corso accertamenti. Disposto un servizio sostitutivo di autobus. Foto di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

