Prime Video introduce la pubblicità

Per le sue funzionalità di smart TV , Smart Mini C1 integra infine il sistema operativo VIDAA , che permette l'accesso a contenuti in streaming come Netflix, YouTube,, Disney+, NOW o ...La pubblicità arriva sudal 29 gennaio: 2,99 dollari per rimuoverla All'inizio di quest'anno , Amazon ha annunciato l'intenzione di iniziare a inserire annunci pubblicitari nei film e nei programmi TV in ...Reacher 2 conquista le classifiche di Prime Video: ma quando arriverà sulla piattaforma il quinto episodio dello show con protagonista Alan RitchsonGigolò per caso è la nuova serie comedy disponibile su Prime Video a partire dal 21 dicembre, con Christian De Sica e Pietro Sermonti.