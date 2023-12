Prime Video aggiungerà gli annunci pubblicitari a partire dal 29 gennaio

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Adal 29Amazon introdurrà ufficialmente gliper i contenuti di intrattenimento di. Adal 29Amazon introdurrà ufficialmente gliper i contenuti di intrattenimento di. In particolare, gli spotverranno introdotti per le serie tv e i film in onda sul servizio negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Canada. Seguiranno Francia, Italia, Spagna e Messico e Australia. Secondo il gigante della vendita a dettaglio la mossa consentirà al servizio di "continuare a investire in contenuti accattivanti e ad aumentare tale investimento per un lungo periodo di ...

A partire dal 29 gennaio Amazon introdurrà ufficialmente gli annunci pubblicitari per i contenuti di intrattenimento di Prime Video. In particolare, gli spot pubblicitari verranno introdotti per le serie tv e i film in onda sul servizio negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Canada. Seguiranno Francia, Italia, Spagna e Messico e Australia.