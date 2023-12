Prima il tamponamento poi la rissa | ferito un giovane di Acerra

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: 1 minutoIeri pomeriggio, verso le ore 17,30, in via Pizzella alt. civ. 4, per cause in corso di accertamento, ben quattro autovetture (una Opel Corsa e tre Fiat Punto) sono rimaste danneggiate a seguito di un sinistro stradale. Sul posto è intervenuta la pattuglia della Polizia municipale formata dal Lgt. Brugnetti Loredana e dal M.llo Santacroce Pasquale per effettuare i rilievi del caso, nonché gli agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza per redimere un tentativo di. Tutti i veicoli hanno riportato danni, mentre è rimastoun ragazzo di(Na), il quale si trovava a Benevento per motivi personali, e veniva aggredito da un altrodella Provincia di Benevento. Il malcapitato, nel tentativo di non farsi accerchiare, ha urtato due autovetture che si ...