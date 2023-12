Premio Penisola Sorrentina alla stazione di Napoli | l’annuncio del 2024

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna rappresentazione istituzionale ai due lati, con i profili del Sindaco di Sorrento Massimo Coppola e del direttore artistico Mario Esposito. E poi al centro i ritratti di alcune donne premiate e protagoniste della edizione 2023 del. Si struttura così il poster murale esposto per queste festività sulla banchina delladiGaribaldi. Viene annunciato l’appuntamento29esima edizionee al tempo stesso l’Organizzazione saluta l’uscente 2023 con un omaggio alle donne. In un anno contrassegnato da violenze di genere e femminicidi, ilattraverso le fotografie di Alfonso Romano intende, infatti, valorizzare il ruolo delle donne come autentiche protagoniste del nostro ...