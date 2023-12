Premier League LIVE | Chelsea 1-1 | Manchester City 0-0

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Continua la 19esima giornata di, in programma tre partite. Alle 20.30 ilcerca punti per l'Europa in uno dei derby...

Continua la 19esima giornata di Premier League , in programma tre partite. Alle 20.30 il Chelsea cerca punti per l'Europa in uno dei derby... (calciomercato)

Continua la 19esima giornata di Premier League , in programma tre partite. Alle 20.30 il Chelsea cerca punti per l'Europa in uno dei derby... (calciomercato)

Continua la 19esima giornata di Premier League , in programma tre partite. Alle 20.30 il Chelsea cerca punti per l'Europa in uno dei derby... (calciomercato)

Continua la 19esima giornata di Premier League , in programma tre partite. Alle 20.30 il Chelsea cerca punti per l'Europa in uno dei derby... (calciomercato)

Il Liverpool vola in campionato, insidiando l'Arsenal al primo posto e sognando in grande. I reds sono tra le pretendenti per vittoria del titolo die lo dimostrano non solo con le parole ma anche con i fatti. L'ultima prova è la vittoria collezionata sul Burnley. A riguardo si è espresso il capitano della squadra, Virgil Van Dijk , ...Il turno natalizio diregala più di una sorpresa. Con il City impegnato dall'altra parte del globo alla conquista della Mondiale per club, il big match tra Liverpool e Arsenal si chiude con un pareggio confezionato ...La partita tra Everton e Manchester City sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4k. Il match sarà visibile anche in streaming sulle piattaforme ...Everton - Manchester City: ecco le formazioni ufficiali della sfida della diciannovesima giornata di Premier League 2023/24 in programma alle 21.15.