Premier League | il Chelsea vince all'89' LIVE Manchester City avanti 3-1

Premier League : il Chelsea vince all'89'. LIVE Manchester City avanti Continua la 19esima giornata di Premier League, in programma tre partite. Alle 20.30 il Chelsea trova punti preziosi per l'Europa contro... (calciomercato)

Il Napoli pesca ancora in Asia per la difesa : si punta a un giapponese della Premier League Gli azzurri sono alla ricerca di un rinforzo per la difesa, nel mirino un nuovo centrale Asiatico: arriva da una big di Premier League La situazione ... (spazionapoli)

Highlights e gol Chelsea-Crystal Palace 2-1 : Premier League 2023/2024 (VIDEO) Il video con gli Highlights e i gol di Chelsea-Crystal Palace 2-1, match della diciannovesima giornata di Premier League 2023/2024. A Stamford ... (sportface)

Premier League LIVE : Chelsea 1-1 - Manchester City sotto Continua la 19esima giornata di Premier League, in programma tre partite. Alle 20.30 il Chelsea cerca punti per l'Europa in uno dei derby... (calciomercato)

Premier League LIVE : Chelsea 1-1 - Manchester City 0-0 Continua la 19esima giornata di Premier League, in programma tre partite. Alle 20.30 il Chelsea cerca punti per l'Europa in uno dei derby... (calciomercato)